Начались российско-монгольские учения «Селенга-2021»

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Международные антитеррористические учения «Селенга-2021», в которых принимают участие российские военные, начались в Монголии.
Начались российско-монгольские учения «Селенга-2021»
  • © Минобороны России

«Российские военнослужащие прибыли для участия в ежегодных совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2021» на полигоне Дойтын Ам, сегодня состоялась церемония торжественного открытия», — цитирует ТАСС пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

В ходе учений будет задействовано до 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

Военные уже совершили марш на полигон Дойтын Ам.

Ранее стало известно, что снайперы спецназа отрабатывают технику скоростной стрельбы на полигоне в Краснодарском крае в рамках подготовки к российско-пакистанским учениям «Дружба-2021».

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