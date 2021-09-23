Мобильное приложение «Дневник МЭШ» вышло в финал премии GESS

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что мобильное приложение «Дневник МЭШ» проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Столичная разработка стала финалистом в категории «Лучшее бесплатное приложение/программное обеспечение». По словам Раковой, сервис в настоящее время используют более 1 млн человек.

«Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребёнка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра», — уточнила заммэра.

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ), включающий в себя различные сервисы, был запущен несколько лет назад.

Так, один из ключевых сервисов МЭШ — «Электронный дневник» — представляет собой интегрированную образовательную среду, с помощью которой школьники могут выполнять цифровые задания, участвовать в обсуждениях и видеозвонках и изучать контент, который предлагает платформа.

В свою очередь, их родители могут получать информацию об обучении детей или связываться с учителями в чатах.

Как ранее передавала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.