Мобильное приложение «Дневник МЭШ» вышло в финал премии GESS

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что мобильное приложение «Дневник МЭШ» проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards.
Мобильное приложение «Дневник МЭШ» вышло в финал премии GESS
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Столичная разработка стала финалистом в категории «Лучшее бесплатное приложение/программное обеспечение». По словам Раковой, сервис в настоящее время используют более 1 млн человек.

«Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребёнка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра», — уточнила заммэра.

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ), включающий в себя различные сервисы, был запущен несколько лет назад. 

Так, один из ключевых сервисов МЭШ — «Электронный дневник» — представляет собой интегрированную образовательную среду, с помощью которой школьники могут выполнять цифровые задания, участвовать в обсуждениях и видеозвонках и изучать контент, который предлагает платформа.

В свою очередь, их родители могут получать информацию об обучении детей или связываться с учителями в чатах.

Как ранее передавала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.

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