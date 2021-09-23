В Татарстане на горячую линию по COVID-19 обратились более 475 тысяч раз

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Жители Татарстана 475 444 раза обратились на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, с начала её запуска.
В Татарстане на горячую линию по COVID-19 обратились более 475 тысяч раз
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минцифры Татарстана.

Ежедневно в контакт-центр поступает около 2 тыс. звонков. Чаще всего жители республики интересуются порядком действий при появлении симптомов коронавируса.

Они также обращаются по вопросам, связанным с вызовом врача на дом и приёмом в поликлинике.

Кроме того, по телефону горячей линии можно записаться на вакцинацию от COVID-19 — этой возможностью в регионе воспользовались уже 20 724 раза.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

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