В Татарстане на горячую линию по COVID-19 обратились более 475 тысяч раз

Жители Татарстана 475 444 раза обратились на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, с начала её запуска.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минцифры Татарстана.

Ежедневно в контакт-центр поступает около 2 тыс. звонков. Чаще всего жители республики интересуются порядком действий при появлении симптомов коронавируса.

Они также обращаются по вопросам, связанным с вызовом врача на дом и приёмом в поликлинике.

Кроме того, по телефону горячей линии можно записаться на вакцинацию от COVID-19 — этой возможностью в регионе воспользовались уже 20 724 раза.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.