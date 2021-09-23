Аналитики назвали новые подходящие для фриланса IT-профессии

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Эксперты сервиса «СберУслуги» рассказали про относительно новые, но уже востребованные профессии, которыми можно заниматься на фрилансе.
Аналитики назвали новые подходящие для фриланса IT-профессии
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

В соответствующий список, разработанный специалистами, вошли пять востребованных в IT-среде профессий: специалисты по созданию 3D-моделей, чат-ботов, презентаций, оптимизации сайтов и разметчики данных, которые обучают искусственный интеллект разговаривать.

По итогам исследования ещё одной компании — PwC — Россия в 2020 году вошла в топ-10 стран по объёму рынка фриланса в денежном выражении.

Основными причинами привлечения фрилансеров становятся снижение издержек, потребность в работе на отдельных проектах и доступ к широкой экспертизе.

Так, по данным аналитиков, в прошлом году в России было 14 млн фрилансеров, в 2019-м — лишь 5 млн.

Как ранее передавала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

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