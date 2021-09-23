На Урале задержали 15 членов террористического сообщества

ФСБ в рамках трёх спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, действовавшего на территории Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в отношении десятерых иностранных граждан принято решение об их «выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки».

В сообщении также говорится, что участники ячейки изготовили аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг. Сотрудники ФСБ изъяли его.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Екатеринбурге группы уроженцев Центральной Азии, склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности.