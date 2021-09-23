На Урале задержали 15 членов террористического сообщества

Короткая ссылка
ФСБ в рамках трёх спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, действовавшего на территории Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в отношении десятерых иностранных граждан принято решение об их «выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки».

В сообщении также говорится, что участники ячейки изготовили аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг. Сотрудники ФСБ изъяли его.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Екатеринбурге группы уроженцев Центральной Азии, склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить