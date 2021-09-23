Следователи изъяли документацию по потерпевшему крушение самолёту Ан-26

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России заявили, что следователи изъяли документацию по потерпевшему в Хабаровском крае крушение самолёту Ан-26.

«Изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание, задание на полёт, ... образцы топлива и назначена химическая судебная экспертиза», — сообщает пресс-служба учреждения.

Кроме того, произведена выемка документации по прохождению предполётного медосмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, а также лётная и техническая документация на воздушное судно и членов экипажа.

Также допрошены авиатехники ЗАО «Лётные проверки и системы», которые производили техобслуживание воздушного судна перед последним вылетом.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.

Позднее в дирекции заповедников Хабаровского края сообщили об обнаружении обломков самолёта Ан-26.