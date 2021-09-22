Альфа-банк и Генпрокуратура заключили мировое соглашение по долгу компаний Абызова

Альфа-банк заявил о заключении мирового соглашения с Генпрокуратурой России касательно урегулирования ситуации, связанной с возвращением банку задолженности компаний Михаила Абызова.

Об этом информирует пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что в рамках соглашения банк передал денежные средства на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в России, поддерживаемой государством.

«Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу», — заявили в Альфа-банке.

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова и Альфа-банка $126,5 млн в пользу государства.

В пресс-службе Альфа-банка заявляли, что исковые требования заявлены к банку необоснованно, а также сообщали, что решение суда будет обжаловано.

В августе 2020 года Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу Абызова и 11 соучастников.