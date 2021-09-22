В России промаркировали более 7 млрд упаковок лекарств

В России промаркировано более 7 млрд упаковок лекарственных препаратов. Об этом информирует пресс-служба Минпромторга России.

«На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже почти 90 тыс. участников и промаркировано более 7 млрд упаковок», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он также заявил, что особенно востребованными оказались данные обо всех этапах движения вакцин от COVID-19, поскольку они позволяют контролировать сроки годности каждой партии, видеть остатки в разрезе регионов и каждого медучреждения.

Ранее сообщалось, что кабмин продлил упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года.