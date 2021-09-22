Пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял облёт систем радионаблюдения

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Пропавший в районе заповедника в Хабаровском крае самолёт Ан-26 выполнял облёт систем навигационного радионаблюдения.
Пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял облёт систем радионаблюдения
  • РИА Новости

«Судно выполняло рейс с целью облёта систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Эксплуатант — ЗАО «Лётные проверки и системы». В запланированное время посадки, в 19:10, воздушное судно в аэропорт Хабаровска не вернулось», — сообщила Интерфаксу представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

Транспортная прокуратура Хабаровска проводит проверку соблюдения законодательства безопасности полётов.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 ведёт поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26.

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