Пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял облёт систем радионаблюдения

Пропавший в районе заповедника в Хабаровском крае самолёт Ан-26 выполнял облёт систем навигационного радионаблюдения.

«Судно выполняло рейс с целью облёта систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Эксплуатант — ЗАО «Лётные проверки и системы». В запланированное время посадки, в 19:10, воздушное судно в аэропорт Хабаровска не вернулось», — сообщила Интерфаксу представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

Транспортная прокуратура Хабаровска проводит проверку соблюдения законодательства безопасности полётов.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 ведёт поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26.