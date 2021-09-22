Вертолёт Ми-8 ведёт поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26

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Вертолёт Ми-8 со спасателями на борту выдвинулся на поиски пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26.
Вертолёт Ми-8 ведёт поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26
  • РИА Новости

«Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта. Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости», — рассказали Интерфаксу в пресс-службе МЧС.

Ранее в МЧС доложили, что для поиска воздушного судна привлекли вертолёт Росавиации и спасателей Амурского спасательного центра.

Следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.

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