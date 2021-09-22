В МЧС заявили, что поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26 приостанавливаться на ночь не будет

Спасатели не будут приостанавливать на ночь поиски самолёта Ан-26, пропавшего в Хабаровском крае.

Об этом ТАСС сообщили в краевом главке МЧС России.

«Поиск на ночь приостанавливаться не будет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 со спасателями на борту выдвинулся на поиски пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26.

Как уточняет РИА Новости, свыше 90 человек привлечены к поисковым работам, задействовано 14 единиц техники.

Отмечается, что самолёт исчез с радаров в 38 км от Хабаровска, а связь с ним прервалась.