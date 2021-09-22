В МЧС заявили, что поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26 приостанавливаться на ночь не будет

Короткая ссылка
Спасатели не будут приостанавливать на ночь поиски самолёта Ан-26, пропавшего в Хабаровском крае.
В МЧС заявили, что поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26 приостанавливаться на ночь не будет
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в краевом главке МЧС России.

«Поиск на ночь приостанавливаться не будет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 со спасателями на борту выдвинулся на поиски пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26.

Как уточняет РИА Новости, свыше 90 человек  привлечены к поисковым работам, задействовано 14 единиц техники.

Отмечается, что самолёт исчез с радаров в 38 км от Хабаровска, а связь с ним прервалась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить