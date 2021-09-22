Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России
- РИА Новости
«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жёстких мер нет. В то же время из многих стран мира приходит тревожная информация о появлении новых штаммов вируса, пока не изученных, и другие факторы. Надо быть осторожными», — цитирует Интерфакс Валентину Матвиенко.
При этом маски, перчатки и другие меры предосторожности пока должны сохраняться, отметила спикер Совета Федерации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность введения нового локдауна в стране.