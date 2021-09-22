Матвиенко не исключила использования онлайн-голосования на выборах президента в 2024 году

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 года по всей стране.

Она отметила, что перед этим в России пройдут ещё две электоральные кампании.

«Я думаю, (в зависимости от того) как пойдёт этот процесс... Надеюсь, что он пойдёт успешно и это позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование», — цитирует Матвиенко Интерфакс.

На прошедших с 17 по 19 сентября выборах система ДЭГ применялась в семи российских регионах. В общей сложности на онлайн-голосование зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.