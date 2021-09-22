Песков прокомментировал выступление Байдена на ГА ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление американского лидера Джо Байдена на сессии Генеральной ассамблеи ООН, в том числе его заявление о якобы нарушаемых правах сексуальных меньшинств в Чечне.

По словам Пескова, для Москвы «важно то, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии». При этом он выразил сожаление, что Байден не делал «каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать всё-таки на основе взаимного уважения».

«Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством — ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в Чечне уже ответили на заявления Байдена «весьма красочно и исчерпывающе».

Президент США в ходе выступления на Генассамблее ООН 21 сентября призвал международное сообщество к коллективным действиям по защите прав сексуальных меньшинств во всём мире, упомянув Чечню и Камерун.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров назвал высказывания Байдена «странными и вздорными». Также он пригласил президента США посетить республику.