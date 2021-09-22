Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

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Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве. Соответствующий опрос жителей страны провёл портал SuperJob.
Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Так, в ходе исследования выяснилось, что каждый девятый мужчина в детстве хотел стать космонавтом, а каждый десятый — военным.

Ещё 9% хотели стать водителями, 8% — лётчиками. Полицейскими, машинистами поездов, врачами, моряками, бизнесменами и спортсменами видели себя по 3% опрошенных.

В то же время почти каждая пятая женщина в детстве мечтала стать врачом — 19%. Ещё 16% респондентов хотели преподавать в школах и вузах.

Профессии юриста, продавца, актрисы или дизайнера привлекали 4% россиянок.

По 3% женщин мечтали в детстве стать военнослужащими, певицами, поварами, стюардессами, ветеринарами или воспитателями, по 2% — художницами, балеринами и бухгалтерами.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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