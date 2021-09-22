В Крыму высказались об отказе некоторых стран признать выборы в регионе

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что отказ некоторых стран признать выборы в Госдуму на территории полуострова является примером двойных стандартов.

«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно всё соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России — он налицо этими заявлениями», — цитирует РИА Новости Малышева.

По его словам, данные «инсинуации» не имеют принципиального значения.

Он добавил, что главное для крымчан то, что результаты выборов признаёт Россия.

Ранее стало известно, что Кремль не приемлет заявлений Турции о нелегитимности выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму.