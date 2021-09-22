КПРФ улучшила результат на выборах в Госдуму на Сахалине по сравнению с 2016 годом

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Партия КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Государственную думу на Сахалине по сравнению с 2016 годом.
КПРФ улучшила результат на выборах в Госдуму на Сахалине по сравнению с 2016 годом
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию региона.

По результатам обработки 100% протоколов, КПРФ набрала 28,63% голосов. В 2016 году её результат составил 15,44%.

«Единая Россия» получила 35,73%, а на выборах в 2016 году — 45,44%.

Ранее в Центральной избирательной комиссии России представили данные о распределении депутатских мандатов среди партий по итогам выборов в Госдуму.

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