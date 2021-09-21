В Ассоциации операторов фитнес-индустрии рассказали, как не бросать тренировки осенью

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Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва рассказала, как не бросать тренировки осенью.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии рассказали, как не бросать тренировки осенью
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если вы когда-то занимались физической активностью, тренировались, вы понимаете, какую позитивную энергию приобретает человек, закончив трудную тренировку», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, желание получить этот гормон должно мотивировать каждого человека подняться и пойти заниматься.

Как считает Киселёва, к осени тренировки должны становиться более активными.

«Конечно, нагрузка серьёзно зависит от физиологии каждого конкретного человека, от тренировочных стандартов, от внешней температуры. В жару тяжелее тренироваться, чем в холодную погоду. Поэтому к осени тренировочный процесс должен активироваться», — пояснила она.

Ранее эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дал советы желающим начать заниматься в фитнес-клубе.

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