Дело об исчезновении 26-летней жительницы Рязани передано в центральный аппарат СК России.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

«Сегодня в ходе программы на одном из федеральных каналов родители девушки высказывают мнение о том, что муж их дочери причастен к её исчезновению, и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что звучит и другая точка зрения — родственников мужа девушки, которые полагают, что та скоро вернётся.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести полномасштабный комплекс следственных действий и установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Томске нашли живой 14-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков.