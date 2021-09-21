Дело об исчезновении 26-летней жительницы Рязани передано в центральный аппарат СК

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Дело об исчезновении 26-летней жительницы Рязани передано в центральный аппарат СК России.
Дело об исчезновении 26-летней жительницы Рязани передано в центральный аппарат СК
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

«Сегодня в ходе программы на одном из федеральных каналов родители девушки высказывают мнение о том, что муж их дочери причастен к её исчезновению, и сообщают о странном поведении мужчины и его родственников», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что звучит и другая точка зрения — родственников мужа девушки, которые полагают, что та скоро вернётся.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести полномасштабный комплекс следственных действий и установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Томске нашли живой 14-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков.

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