В Томске нашли живой пропавшую школьницу

В Томске нашли живой 14-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

«В ходе разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, девочка была у подруги и не позвонила родителям, на звонки она также не отвечала.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.