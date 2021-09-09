В Томске нашли живой пропавшую школьницу
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное УМВД России.
«В ходе разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска по улице Пушкина установлено местонахождение несовершеннолетней девочки. Подросток доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска», — заявили в ведомстве.
По имеющимся данным, девочка была у подруги и не позвонила родителям, на звонки она также не отвечала.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.