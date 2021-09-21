В Российском движении школьников рассказали об итогах работы за год

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В Российском движении школьников подвели итоги работы за год руководства Ирины Плещёвой.
В Российском движении школьников рассказали об итогах работы за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

За отчётный период к РДШ присоединились более 500 тыс. школьников, а 2,5 тыс. советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступили к работе в десяти пилотных регионах.

Запущены и успешно реализованы десять новых федеральных проектов.

«За год у нас прошло множество мероприятий, частично обновилась команда. И конечно, появились новые проекты», — заявила Плещёва.

Что касается предстоящих событий, то готовится фестиваль научного направления РДШ «Плоды науки», вторые сезоны проектов «Шеф в школе», «Школьная классика» и «Киберлига РДШ».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 26 муниципалитетах Удмуртии открыли 39 «Точек роста».

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