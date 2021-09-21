В Российском движении школьников рассказали об итогах работы за год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
За отчётный период к РДШ присоединились более 500 тыс. школьников, а 2,5 тыс. советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступили к работе в десяти пилотных регионах.
Запущены и успешно реализованы десять новых федеральных проектов.
«За год у нас прошло множество мероприятий, частично обновилась команда. И конечно, появились новые проекты», — заявила Плещёва.
Что касается предстоящих событий, то готовится фестиваль научного направления РДШ «Плоды науки», вторые сезоны проектов «Шеф в школе», «Школьная классика» и «Киберлига РДШ».
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 26 муниципалитетах Удмуртии открыли 39 «Точек роста».