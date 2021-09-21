В Петербурге присвоили названия 14 городским скверам
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Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Решение принимала топонимическая комиссия.
«Мы проводим работу по присвоению наименований безымянным скверам. Продолжаем комплексное благоустройство города — общественных пространств и зелёных зон», — заявил Беглов.
Теперь на Наличной улице есть Анфисин сад, на улице Белы Куна — сквер Псковских Десантников.
Сквер вдоль Дачной реки теперь именуется Шереметьевским, а на Песочной набережной есть сквер Метеорологов.
Ранее ОТР сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.