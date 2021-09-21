В Петербурге присвоили названия 14 городским скверам

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий 14 городским скверам.
В Петербурге присвоили названия 14 городским скверам
  • © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Решение принимала топонимическая комиссия.

«Мы проводим работу по присвоению наименований безымянным скверам. Продолжаем комплексное благоустройство города — общественных пространств и зелёных зон», — заявил Беглов.

Теперь на Наличной улице есть Анфисин сад, на улице Белы Куна — сквер Псковских Десантников.

Сквер вдоль Дачной реки теперь именуется Шереметьевским, а на Песочной набережной есть сквер Метеорологов.

Ранее ОТР сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

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