Махонин предложил ужесточить правила обращения с оружием

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ужесточить правила обращения с оружием.
Махонин предложил ужесточить правила обращения с оружием
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, вводить ограничения на его использование», — заявил Махонин на заседании совета ректоров.

Также он отметил, что предстоит проанализировать случившееся в пермском вузе и выработать конкретные шаги, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем.

Как добавил Махонин, большое значение в этом направлении имеют решения федеральных властей.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов предложил ужесточить правила покупки оружия.

ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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