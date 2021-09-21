В Общественной палате России предложили ужесточить правила покупки оружия

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Зампред комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов предложил ужесточить правила покупки оружия.
В Общественной палате России предложили ужесточить правила покупки оружия
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что необходим институт наставничества.

«Мы же понимаем, что если человек хочет стать охотником, будет недостаточным, чтобы он учился стрелять. Явно его кто-то должен научить выслеживать животных и правилам безопасности», — пояснил эксперт.

По его словам, это навыки, которые необходимо приобрести перед покупкой оружия.

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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