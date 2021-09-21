В Петербурге назвали число заболевших коронавирусом беременных за всё время пандемии

Главный врач перинатального центра № 1 в Санкт-Петербурге Галина Гриненко заявила, что число случаев коронавируса среди беременных в Петербурге за время пандемии превышает 2,7 тыс.

«В нашем городе у 2767 беременных пациенток была выявлена новая коронавирусная инфекция. У порядка 34% этих женщин наблюдалось средне-тяжёлое и тяжёлое течение болезни. Поэтому мы рекомендуем нашим пациенткам использовать профилактику, но выбор, конечно же, за ними», — цитирует её ТАСС.

По словам Гриненко, на сегодняшний день 78 человек, больных COVID-19, находятся в стационарах, 90 пациенток наблюдаются амбулаторно. За весь период эпидемии порядка 4,5% женщин потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о вакцинации беременных.