Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от коронавируса

Вакцинация от коронавируса является способом защиты беременной женщины и ребёнка от инфекции. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. Мы не сделали это сразу, после того как зарегистрировали вакцину и она прошла клинические испытания, мы достаточно долго наблюдали за процессом», — приводит ТАСС её слова.

Голикова отметила, что на основе исследований специалисты пришли к выводу, что заболевание гораздо легче переносят те женщины, которые во время беременности привились от коронавируса.

«Вакцинация — это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребёнка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесённого ковида», — добавила вице-премьер.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация беременных препаратом от коронавируса «Спутник V» не имеет негативных последствий для потомства.