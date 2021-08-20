Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса является способом защиты беременной женщины и ребёнка от инфекции. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от коронавируса
  • РИА Новости

«Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. Мы не сделали это сразу, после того как зарегистрировали вакцину и она прошла клинические испытания, мы достаточно долго наблюдали за процессом», — приводит ТАСС её слова.

Голикова отметила, что на основе исследований специалисты пришли к выводу, что заболевание гораздо легче переносят те женщины, которые во время беременности привились от коронавируса.

«Вакцинация — это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребёнка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесённого ковида», — добавила вице-премьер.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация беременных препаратом от коронавируса «Спутник V» не имеет негативных последствий для потомства.

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