В Москве оборудовали системой для слабовидящих более 900 коммерческих автобусов

В Москве оборудовали системой информирования для слабовидящих «Говорящий город» более 900 коммерческих автобусов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

Систему разработали и реализовали совместно с участниками акселератора «Транспортные инновации».

Как уточнили в ведомстве, «Говорящий город» — это небольшие динамики над дверьми, которые объявляют маршруты и изменения на остановках.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новую меру социальной поддержки для родителей детей-инвалидов — компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле.