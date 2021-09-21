В Подмосковье почти 1,4 тысячи детей-сирот нашли семью с начала года

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В Московской области рассказали о помощи, оказываемой детям-сиротам.
В Подмосковье почти 1,4 тысячи детей-сирот нашли семью с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи порядка 1,4 тыс. детей-сирот», — заявила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По её словам, в области уже более 4 тыс. приёмных семей, из них 126 были созданы в этом году.

Всего в Подмосковье проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 15 тыс. находятся на воспитании в замещающих семьях, более 7,5 тыс. проживают в семьях усыновителей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём.

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