В ДТП в Воронеже погибли два человека
- РИА Новости
Отмечается, что «сегодня в 16:00 мск на улице Минской в Воронеже, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и Nissan Qashqai».
«В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка (личность устанавливается) ВАЗ-2105 погибли на месте происшествия, водитель Nissan Qashqai доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в городе Новошахтинске Ростовской области в автомобильной аварии с микроавтобусом и фурой погибли два человека, ещё трое получили травмы.