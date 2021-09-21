В ДТП в Воронеже погибли два человека

При столкновении двух автомобилей в Воронеже погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Отмечается, что «сегодня в 16:00 мск на улице Минской в Воронеже, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и Nissan Qashqai».

«В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка (личность устанавливается) ВАЗ-2105 погибли на месте происшествия, водитель Nissan Qashqai доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в городе Новошахтинске Ростовской области в автомобильной аварии с микроавтобусом и фурой погибли два человека, ещё трое получили травмы.