В Ростовской области в ДТП с фурой и маршруткой погибли два человека
«На автодороге между хутором Красный и хутором Самбек произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса», — сообщается в материале.
По предварительным данным, водитель фуры, находившийся за рулём с признаками алкогольного опьянения, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, который перевозил 17 человек.
Отмечается, что двое пассажиров маршрутки скончались на месте.
Кроме того, пострадали ещё три пассажира микроавтобуса, все они госпитализированы.
В августе сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области.