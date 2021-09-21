В Ростовской области в ДТП с фурой и маршруткой погибли два человека

В городе Новошахтинске Ростовской области в автомобильной аварии с микроавтобусом и фурой погибли два человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«На автодороге между хутором Красный и хутором Самбек произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса», — сообщается в материале.

По предварительным данным, водитель фуры, находившийся за рулём с признаками алкогольного опьянения, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, который перевозил 17 человек.

Отмечается, что двое пассажиров маршрутки скончались на месте.

Кроме того, пострадали ещё три пассажира микроавтобуса, все они госпитализированы.

В августе сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области.