Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
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По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса НефАЗ, следовавшего по маршруту №49, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe.
Легковой автомобиль по инерции столкнулся с автомобилем Lada Granta.
«В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Одного из них госпитализировали», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека.