Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
  • © пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса НефАЗ, следовавшего по маршруту №49, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe.

Легковой автомобиль по инерции столкнулся с автомобилем Lada Granta.

«В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Одного из них госпитализировали», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека.

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