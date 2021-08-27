Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса НефАЗ, следовавшего по маршруту №49, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe. Легковой автомобиль по инерции столкнулся с автомобилем Lada Granta. «В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Одного из них госпитализировали», — приводит ТАСС сообщение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Воскресенском районе Нижегородской области погибли два человека.