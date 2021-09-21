«Известия»: устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, 21 сентября молодому человеку пришлось ампутировать ногу до колена в связи с образовавшимися тромбами.
Также источник рассказал, что студент находится в тяжёлом состоянии, в сознание он не приходил.
Источник Life.ru, в свою очередь, заявил, что состояние устроившего стрельбу оценивается как крайне тяжёлое.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.