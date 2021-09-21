«Известия»: устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу

Студенту, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, врачи ампутировали левую ногу.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, 21 сентября молодому человеку пришлось ампутировать ногу до колена в связи с образовавшимися тромбами.

Также источник рассказал, что студент находится в тяжёлом состоянии, в сознание он не приходил.

Источник Life.ru, в свою очередь, заявил, что состояние устроившего стрельбу оценивается как крайне тяжёлое.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.