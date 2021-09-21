В Краснодаре при столкновении четырёх автомобилей погибли три человека

Четыре машины столкнулись в Краснодаре, в результате аварии погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на УМВД по городу.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх транспортных средств погибли трое местных жительниц в возрасте от 20 до 22 лет, также пострадал водитель иномарки, в салоне которой находились погибшие», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что «молодой человек доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в городе Новошахтинске Ростовской области в автомобильной аварии с микроавтобусом и фурой погибли два человека, ещё трое получили травмы.