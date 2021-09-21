В России более 1000 детей погибли за время летних каникул из-за ряда ЧП

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В России во время летних каникул 1053 ребёнка погибли в результате разных происшествий. Об этом сообщили в Следственном комитете России по итогам совещания, проведённого главой СК Александром Бастрыкиным. 
В России более 1000 детей погибли за время летних каникул из-за ряда ЧП
  • РИА Новости

«Председатель СК России констатировал, что в июне—августе 2021 года погибли 1053 ребёнка. Среди основных причин — несчастные случаи на воде и пожары», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что всего за указанный период по результатам проверок сообщений о преступлениях и других чрезвычайных ситуациях, в которых потерпевшими стали дети, возбуждено 3 тыс. уголовных дел.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сахалинской области начала проверку из-за гибели 12-летней школьницы на стройке в городе Долинске.

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