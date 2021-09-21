В Архангельской области сообщили о завершении пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон завершён в Архангельской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В лесах Архангельской области с сегодняшнего дня, 21 сентября, официально завершён пожароопасный период 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «всего с начала пожароопасного сезона в Поморье произошло 183 лесных пожара на площади 1 170 гектаров, что значительно больше, чем годом ранее, — за прошлый период зафиксировано всего 55 пожаров».

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщала, что местами по Нижегородской области с 21 по 23 сентября сохранится чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов и торфяников.