В Архангельской области сообщили о завершении пожароопасного сезона

Короткая ссылка
Пожароопасный сезон завершён в Архангельской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
В Архангельской области сообщили о завершении пожароопасного сезона
  • РИА Новости

«В лесах Архангельской области с сегодняшнего дня, 21 сентября, официально завершён пожароопасный период 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «всего с начала пожароопасного сезона в Поморье произошло 183 лесных пожара на площади 1 170 гектаров, что значительно больше, чем годом ранее, — за прошлый период зафиксировано всего 55 пожаров».

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщала, что местами по Нижегородской области с 21 по 23 сентября сохранится чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить