В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

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Пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает, что местами по Нижегородской области с 21 по 23 сентября сохранится чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов и торфяников.
В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Возрастает риск природных пожаров — прогнозируется увеличение очагов и площадей пожаров, а также распространение огня на населённые пункты и линии электропередачи и связи.

«При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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