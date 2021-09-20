В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Возрастает риск природных пожаров — прогнозируется увеличение очагов и площадей пожаров, а также распространение огня на населённые пункты и линии электропередачи и связи.
«При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.