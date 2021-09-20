В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает, что местами по Нижегородской области с 21 по 23 сентября сохранится чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Возрастает риск природных пожаров — прогнозируется увеличение очагов и площадей пожаров, а также распространение огня на населённые пункты и линии электропередачи и связи.

«При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.