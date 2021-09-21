Заслуженный учитель Ямбург рассказал о проблеме детского буллинга
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Школьный буллинг всегда был, есть и будет во всём мире, заявил педагог в эфире Общественной службы новостей.
Он, в частности, отметил, что травля из школьных коридоров перешла и в интернет.
«В этой ситуации, если родитель продолжает оставаться другом ребёнку и всегда на его стороне, то ребёнок не стесняется и всегда сам признаётся родителям, что на него нападают в школе», — отметил Ямбург.
Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.