Заслуженный учитель Ямбург рассказал о проблеме детского буллинга

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург высказал мнение, что родители должны быть готовы защитить своего ребёнка от школьного буллинга.

Школьный буллинг всегда был, есть и будет во всём мире, заявил педагог в эфире Общественной службы новостей.

Он, в частности, отметил, что травля из школьных коридоров перешла и в интернет.

«В этой ситуации, если родитель продолжает оставаться другом ребёнку и всегда на его стороне, то ребёнок не стесняется и всегда сам признаётся родителям, что на него нападают в школе», — отметил Ямбург.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.