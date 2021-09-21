Санитарный врач рассказала, что делать, если разбился ртутный градусник

Санитарный врач Центра санэпиднадзора Москвы Анна Духовная рассказала, что делать, если разбился ртутный градусник.

Об этом сообщает «Правда.Ру».

Рекомендуется убрать вещество тщательно и быстро. Из загрязнённого помещения необходимо увести детей. Если на улице существенно холоднее, чем дома, то желательно открыть окна, поскольку при низкой температуре выделение вредных паров снижается. Допускать сквозняка при этом нельзя.

Во время уборки нужно надеть резиновые перчатки. Собирать ртутные горошины удобнее на листок бумаги с помощью другого листка или мягкой кисточки. Собранный металл нельзя выбрасывать в мусоропровод или канализацию.

Следует вызвать специалистов по чрезвычайным ситуациям.

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