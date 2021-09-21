Набиуллина назвала достойную пенсию граждан одним из приоритетов государства

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала обеспечение достойной пенсии граждан одним из приоритетов государства.

Также она отметила, что сожалеет о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов высказал мнение, что «помогать пенсионерам... немножко поздно».

«Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином», — цитирует РИА Новости Швецова.

Он добавил, что «когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм».

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию», — отметила Набиуллина.

По её словам, Банк России, со своей стороны, работает и над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть.

«Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе», — сказала Набиуллина.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили об ошибках, которые могут повлиять на назначение и размер пенсионных выплат. В заявлении на официальном сайте ПФР отмечается, что пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами.

В ведомстве посоветовали россиянам обращаться в Пенсионный фонд с вопросами как можно раньше: специалисты смогут проверить все документы и при необходимости запросить недостающие сведения в архиве, у прошлых работодателей или в органах соцобеспечения другого государства.