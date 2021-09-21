Преподаватель ПГНИУ рассказал, почему не прервал лекцию во время стрельбы в вузе

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Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников рассказал, почему не прервал лекцию во время стрельбы в вузе.
Преподаватель ПГНИУ рассказал, почему не прервал лекцию во время стрельбы в вузе
  • Reuters

«Я так поступил, потому что я преподаватель. Реальной опасности никакой не было, потому что металлическая дверь, хромированная, была закрыта изнутри, аудитория находится на пятом этаже, выходить в коридор в этой ситуации нельзя, прыгать в окно — нельзя. Можно было залезть под парту и сидеть там», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, он решил принять меры самозащиты вместо того, чтобы «сидеть в углу и дрожать от страха».

Как отметил Сыромятников, он выбрал такую тактику, поскольку является «человеком взрослым, служившим», знающим, как обращаться с охотничьим ружьём.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете прокомментировали действия преподавателя. В пресс-службе университета заявили, что «важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике».

Ранее ФАН передавало, что самарские студенты организовали стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Пермском государственном университете.

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