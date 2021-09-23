Назван средний размер потребительского кредита в России

Средний размер выданных потребительских кредитов в августе 2021 года составил 268,5 тыс. рублей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что средний размер потребительского кредита увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в августе 2020 года он составил 217 тыс. рублей.

При этом, как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по сравнению с июлем этого года средний размер потребкредита снизился на 1,1%.

«В июле 2021 года он составил 271,6 тыс. рублей», — рассказал Волков.

Кроме того, как добавил эксперт, определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей.

Специалист объяснил, что такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне — 650 баллов и более.

Также, по его словам, средний персональный кредитный рейтинг заёмщика по потребкредитам в августе 2021 года составил 628 баллов, снизившись за год на шесть баллов.

«При этом для потребкредитов на суммы свыше 300 тыс. рублей значения ПКР выросли: в диапазоне 300—500 тыс. рублей — на два балла, в диапазоне более 500 тыс. рублей — на четыре балла», — заключил собеседник RT.

Ранее в НБКИ назвали среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика.