Назван средний размер потребительского кредита в России
- РИА Новости
Отмечается, что средний размер потребительского кредита увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в августе 2020 года он составил 217 тыс. рублей.
При этом, как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по сравнению с июлем этого года средний размер потребкредита снизился на 1,1%.
«В июле 2021 года он составил 271,6 тыс. рублей», — рассказал Волков.
Кроме того, как добавил эксперт, определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей.
Специалист объяснил, что такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне — 650 баллов и более.
Также, по его словам, средний персональный кредитный рейтинг заёмщика по потребкредитам в августе 2021 года составил 628 баллов, снизившись за год на шесть баллов.
«При этом для потребкредитов на суммы свыше 300 тыс. рублей значения ПКР выросли: в диапазоне 300—500 тыс. рублей — на два балла, в диапазоне более 500 тыс. рублей — на четыре балла», — заключил собеседник RT.
Ранее в НБКИ назвали среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика.