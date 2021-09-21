На переоснащение МЧС за три года выделят 37 млрд рублей

На техническое переоснащение МЧС за три года выделят 37 млрд рублей. Соответствующий пункт содержится в проекте федерального бюджета России на 2022—2024 годы.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«Программа технического переоснащения МЧС России до 2030 года — в 2022 и 2023 годах в объёме 15 000,0 млн рублей ежегодно, в 2024 году — 7 000,0 млн рублей», — отмечается в документе.

В октябре 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.