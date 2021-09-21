Четверо пострадавших при стрельбе в пермском университете находятся на ИВЛ

Четверо пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся на ИВЛ, сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве проинформировали, что семеро пострадавших доставлены в Москву спецбортом МЧС.

«Все они в тяжёлом состоянии, четверо из них — на ИВЛ», — говорится в сообщении.

Ранее власти региона опубликовали список жертв трагедии.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза.

Злоумышленника обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.