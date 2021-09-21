Четверо пострадавших при стрельбе в пермском университете находятся на ИВЛ
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В ведомстве проинформировали, что семеро пострадавших доставлены в Москву спецбортом МЧС.
«Все они в тяжёлом состоянии, четверо из них — на ИВЛ», — говорится в сообщении.
Ранее власти региона опубликовали список жертв трагедии.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза.
Злоумышленника обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.