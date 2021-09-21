Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и ряде других преступлений, передаёт ТАСС.

«Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Абызова до 25 декабря», — сказали агентству в суде, добавив, что арест продлён и другим фигурантам дела.

Ранее Гагаринский суд столицы взыскал с Абызова и Альфа-банка $126,5 млн в пользу государства.

Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.