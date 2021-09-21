В Пермском крае напомнили о службах психологической помощи после стрельбы в вузе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В частности, доступна горячая линия ГУ МЧС России — для тех, кто потерял родственников. Пострадавшие могут обратиться в краевой центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.
Также работает краевой психотерапевтический центр — для несовершеннолетних с 15 лет и взрослых пострадавших, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних — для свидетелей и их родителей.
Кроме того, доступны скорая социальная помощь, краевой центр психолого-педагогической и социальной помощи, детский телефон доверия, городской психологический центр.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
Как ранее передавал Newinform, СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате произошедшего в Перми.