В Пермском крае напомнили о службах психологической помощи после стрельбы в вузе

Жители Пермского края могут обратиться за психологической помощью после стрельбы в государственном университете. Отмечается, что специалисты оказывают поддержку и очно, и по телефону.

Об этом сообщает URA.RU.

В частности, доступна горячая линия ГУ МЧС России — для тех, кто потерял родственников. Пострадавшие могут обратиться в краевой центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.

Также работает краевой психотерапевтический центр — для несовершеннолетних с 15 лет и взрослых пострадавших, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних — для свидетелей и их родителей.

Кроме того, доступны скорая социальная помощь, краевой центр психолого-педагогической и социальной помощи, детский телефон доверия, городской психологический центр.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Как ранее передавал Newinform, СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате произошедшего в Перми.