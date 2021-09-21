В больницах Кировской области находятся более трёх тысяч заболевших COVID-19

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В Кировской области в больницах с диагнозом COVID-19 проходят лечение 3 174 человека.
В больницах Кировской области находятся более трёх тысяч заболевших COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на оперштаб.

При этом уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 19 человек, в реанимации находятся 138 пациентов.

За прошедшие сутки в области выявили 111 новых случаев заболевания. При этом из больниц после выздоровления выписали 267 человек.  

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что в России за минувшие сутки выявили 19 179 новых случаев коронавируса.

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