В больницах Кировской области находятся более трёх тысяч заболевших COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на оперштаб.
При этом уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 19 человек, в реанимации находятся 138 пациентов.
За прошедшие сутки в области выявили 111 новых случаев заболевания. При этом из больниц после выздоровления выписали 267 человек.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что в России за минувшие сутки выявили 19 179 новых случаев коронавируса.