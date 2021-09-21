Самолёт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми прибыл в Москву

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Самолёт Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в пермском университете прибыл в Москву, он приземлился во Внукове.
Самолёт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми прибыл в Москву
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших.

В полёте пациентов сопровождали медработники отряда «Центроспас» и Федерального центра медицины катастроф.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза.

Злоумышленника обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.

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