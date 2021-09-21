Самолёт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми прибыл в Москву

Самолёт Ил-76 МЧС России с пострадавшими при стрельбе в пермском университете прибыл в Москву, он приземлился во Внукове.

РИА Новости

Как сообщает ТАСС, спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших. В полёте пациентов сопровождали медработники отряда «Центроспас» и Федерального центра медицины катастроф. 20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза. Злоумышленника обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.