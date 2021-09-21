Самолёт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми прибыл в Москву
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших.
В полёте пациентов сопровождали медработники отряда «Центроспас» и Федерального центра медицины катастроф.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую устроил студент вуза.
Злоумышленника обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.