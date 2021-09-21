Вице-премьер Хуснуллин сообщил о подготовке концепции перестройки сферы ЖКХ

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В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
Вице-премьер Хуснуллин сообщил о подготовке концепции перестройки сферы ЖКХ
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» в 1 млрд кв. м и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно», — сказал он РИА Новости.

По его словам, необходимо выработать новые подходы к расселению аварийного жилья, а также определиться, как присоединять строящееся жильё к старой инженерной инфраструктуре.

Кроме того, Хуснуллина беспокоит финансовое состояние организаций ЖКХ и то, что до сих пор законодательно не урегулированы вопросы управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными посёлками.

Стратегию планируется утвердить не позднее первого квартала 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству направить 45 млрд рублей на расселение ветхого жилья.

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