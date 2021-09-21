В России на 34% увеличилась выдача кредитов по семейной ипотеке

Директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталий Насонов рассказал, что выдача кредитов по семейной ипотеке после расширения выросла на 34% по сравнению с показателями августа 2020 года.

Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

Семейная ипотека под 6% на новостройки была расширена с 1 июля 2021 года, ею могут воспользоваться семьи, в которых после 1 января 2018 года родился один ребёнок (раньше условием было наличие двух детей).

Также в ДОМ.РФ добавили, что в рамках программы «Льготной ипотеки по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита.

Как уточнялось ранее, общий лимит банкам по этой программе составляет 2,08 трлн рублей.

Отмечается, что льготная ипотека на новостройки под 6,5% была запущена весной 2020 года в качестве антикризисной меры. Впоследствии программу продлили до 1 июля 2022 года с ужесточением условий — ставку увеличили с 6,5 до 7%.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.