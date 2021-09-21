ТАСС: устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

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Студенту, устроившему стрельбу в университете Перми, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили ТАСС в медицинских службах.
ТАСС: устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу
  • © AP Photo/Dmitri Lovetsky

«Чтобы определить его психическое состояние — был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, — студента должны направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — сказали агентству.

В настоящее время молодой человек находится в больнице в тяжёлом состоянии.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

По данным СК, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

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